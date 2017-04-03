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03.04.2017 12:03

Сегодня стартовала продажа льготных железнодорожных билетов для школьников

Анастасия Русинова.

С 1 июня по 31 августа 2017 года подростки - от 10 до 17 лет - смогут проехать за полцены в плацкартных, общих и сидячих вагонах. Исключение - скоростные и высокоскоростные поезда. Средства для этого, по поручению главы кабинета министров, нашли в РЖД. Во время учебного года школьники ездят в поездах со скидкой за счет субсидий их федерального бюджета. При покупке "школьного" билета не надо предъявлять никаких справок о том, что ребенок учится в том или ином учебном заведении. Достаточно показать свидетельство о рождении или паспорт ребенка, напоминают в РЖД. Этот же документ надо будет взять собой для посадки в поезд. Добавлю, что с этого года купить "билет в лето" на поезд можно уже за 60 суток, а не за 45, как раньше.
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