В отношении следователя органов внутренних дел Мурманской области, обвиняемого в покушении на мошенничество в крупном размере, вынесен приговор

Собранные отделом по расследованию особо важных дел Следственного управления Следственного комитета по Мурманской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора в отношении следователя ОМВД России по ЗАТО Александровск Мурманской области, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество, совершенное в крупном размере с причинением значительного ущерба гражданину).

Следствием и судом установлено, что Смирнов М.Е., 1981 года рождения, проходя службу в должности следователя Управления ФСКН России по Мурманской области, в период производства предварительного следствия по уголовному делу, находящемуся в его производстве, имея умысел на хищение денежных средств обвиняемого по делу, сообщил последнему заведомо ложные сведения, относительно того, что может повлиять на вынесение в отношении него за совершенное им преступление приговора, не связанного с реальным лишением свободы. При этом, Смирнов заведомо знал, что не может повлиять на рассмотрение данного уголовного дела в суде города Мурманска и назначение ему наказания, при этом, сообщил, что обладает кругом знакомых, которые способны за денежное вознаграждение в сумме 600 тысяч рублей повлиять на вынесение мягкого приговора, не связанного с реальным лишением свободы.

Потерпевший, полагая, что следователь сможет оказать содействие в вынесении ему мягкого приговора, передал Смирнову часть денежных средств. В результате достигнутой договоренности, остальную часть денег потерпевший должен был передать до конца 2016 года.

Однако реализовать преступный умысел до конца обвиняемый Смирнов М.Е., на тот момент являющийся действующим сотрудником ОВД, не смог по независящим от него обстоятельствам, так как был задержан сотрудниками УФСБ России по Мурманской области при получении денег от жены потерпевшей, принимавшей участие в оперативно-розыскных мероприятиях.

На стадии предварительного следствия в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Приговором суда Смирнову М.Е. назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы, с отбыванием наказания в колонии общего режима и 50 тысяч штрафа.

Приговор суда не вступил в законную силу.

СУ СК РФ по Мурманской области