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03.04.2017 13:40

В Мурманске студент пытался ограбить жительницу поселка Видяево

Елена Ястребова.


Прогуляться по ночному городу и остаться без вещей. В центре Мурманска студент пытался ограбить девушку. Как рассказала потерпевшая, они с подругой решили устроить себе экскурсию по красивым местам столицы Заполярья. Неожиданно к ней подбежал молодой человек и пытался вырвать сумки. Но девушка оказала сопротивление, держа сумку что есть силы. Подруга потерпевшей стала звать на помощь и позвонила в дежурную часть. Молодой человек тут же бросил сумки и скрылся.
Спустя время полицейские задержали подозреваемого в районе ж/д вокзала. Им оказался студент одного из мурманских вузов, с признаками алкогольного опьянения. Ранее к уголовной ответственности он не привлекался. Объяснить, почему он решился на грабеж, не смог. Возбуждено уголовное дело. Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.
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