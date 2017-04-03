Туристические компании Мурманской области приглашаются к участию во Всероссийском турагентском конгрессе

С 9 по 12 апреля в Сочи состоится II Всероссийский турагентский конгресс. Организаторами мероприятия выступают Федеральное агентство по туризму, Российский союз туриндустрии (РСТ), ассоциация «Турпомощь», ТО «Роза ветров» и курорт «Роза Хутор» при поддержке администрации Краснодарского края и города Сочи при участии Союза Туристических Агентств (СТА).

На конгрессе будут обсуждаться темы, актуальные для всего туристического сообщества: работа в условиях изменившегося законодательства, внедрение электронной путевки, борьба с демпингом, промо-тарифы, тенденция изменения размера агентской комиссии, бизнес-этика в отношениях туроператоров и турагентов, подготовка специалистов для туриндустрии и многое другое.

В мероприятии примут участие туристические компании со всей страны, профессиональные отраслевые объединения, представители Ростуризма Министерства культуры Российской Федерации, Минтранса России, Федеральной налоговой службы, Роспотребнадзора, Совета Федерации и Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации.

В рамках основной сессии состоится пленарное заседание с участием официальных лиц, по окончанию которого начнут работу специальные дискуссионные площадки – «круглые столы» по темам: «Турагент и новое туристское законодательство. Практика применения», «Руководитель турагентства: новые риски и новая ответственность (налогообложение, бухучет, электронные кассы)», «Новые технологии в продажах. Электронная путевка».

/ Министерство развития промышленности и предпринимательства Мурманской области /