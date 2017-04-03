Вступил в законную силу приговор в отношении жителя Мончегорска, осужденного за попытку грабежа и причинение телесных повреждений

Судебной коллегией по уголовным делам Мурманского областного суда оставлен без изменения приговор Мончегорского городского суда Мурманской области в отношении мужчины. Указанным приговором он признан виновным в совершении покушения на грабеж и в совершении умышленного причинения легкого вреда здоровью, вызвавшего кратковременное расстройство здоровья.

Суд установил, что северянин выхватил из рук мужчины пакет с продуктами, попытался скрыться с похищенным, но не смог распорядиться, поскольку его действия были пресечены потерпевшим. Кроме того, он, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на почве личных неприязненных отношений, причинил своему знакомому телесные повреждения, повлекшие за собой временную утрату трудоспособности.

Его действия квалифицированы по ч.3 ст.30 ч.1 ст.161, ч.1 ст.115 УК РФ, по совокупности преступлений назначено наказание в виде 5 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.



Прокуратура Мурманской области