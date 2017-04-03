Команда из Мурманска - серебряный призер чемпионата Европы по Юкигассен

Любовь Дубова.

В эти выходные в финском городе Кемиярви проходил 22-й чемпионат Европы по Юкигассен. В снежном бою сразились 11 команд - из Финляндии, Норвегии и России. Четыре из них представляли Заполярья. В снежки по правилам играли мурманчане - "Уно", "Скала" и "Звезда Пушкина", а также "Вектор" из города Полярные зори . В финал удалось выйти команде "Уно". Северяне уступили лишь пятикратным чемпионам, хозяевам состязаний. Итог - серебряная медаль Чемпионата Европы уехала в Кольское Заполярье.





