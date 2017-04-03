В Мурманской области создано региональное движение «Волонтеры-медики»

На базе Мурманского медицинского колледжа состоялось первое общее собрание волонтеров-медиков Мурманской области. Собрание проходило в режиме видеоконференции, на связи со студентами из Мурманского медицинского колледжа были активисты из Апатитов – студенты Кольского медицинского колледжа.

Участников сбора поприветствовал председатель Всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики» Павел Савчук. Он рассказал о деятельности движения, пожелал добровольцам из Мурманской области успешного развития и выразил надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество.

Об особенностях развития региональных общественных движений участникам встречи рассказал Никита Тихомиров, председатель регионального отделения Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» Мурманской области, а специфику направлений деятельности волонтеров-медиков представила Ирина Малышева, главный специалист отдела по делам молодежи Министерства по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области. Ребят приветствовала специалист Мурманского областного Центра специализированных видов медицинской помощи Центра медицинской профилактики Юлия Бреславская.

Участники собрания единогласно проголосовали за создание регионального отделения Всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики». Председателем была избрана Олеся Колтакова – студентка Мурманского медицинского колледжа. Она отметила, что профилактической работой и направлениями, связанными с охраной здоровья, санитарно-просветительской деятельностью, ребята занимались и раньше, в составе студенческого совета колледжа. «Однако статус регионального отделения «Волонтеров-медиков» позволит нам выйти на качественно новый уровень организации мероприятий, увеличить охват людей, вовлеченных в нашу деятельность, и мы сможем привлечь максимальное внимание к проблемам, которые касаются охраны здоровья и просвещения жителей области в сфере здоровья и медицины», – подчеркнула она.

Ближайшие мероприятия волонтеры-медики планируют провести уже в апреле.

/ Министерство по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области /