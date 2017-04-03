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03.04.2017 09:30

Военнослужащие Северного флота прочитают роман Ивана Гончарова «Фрегат «Паллада» эфире «Радио России»

Голоса военнослужащих Северного флота во главе с командующим флотом вице-адмиралом Николаем Евменовым прозвучат в эфире «Радио России».

Североморцы приняли активное участие в реализации социально-патриотического литературного проекта «В море – значит дома», который проводит «Радио России» совместно с Министерством обороны РФ в честь 320-летия создания ВМФ России. В ходе него военные моряки всех флотов России читают произведение классической русской литературы – «Фрегат «Паллада» Ивана Александровича Гончарова.
23 февраля, в День защитника Отечества, «Фрегат «Паллада» отправился в путь по волнам «Радио России» и «Радио России. Культура». Открыли проект воины-черноморцы, которые прочитали первые главы романа.
Запись чтецов от Северного флота проходила летом 2016 года в библиотеке Североморского дома офицеров. В проекте приняли участие 38 представителей надводных и подводных сил, морской авиации и береговых частей Северного флота.
Выход в эфир первого фрагмента, который читает командующий Северным флотом вице-адмирал Николай Евменов, состоится 28 апреля. Все 38 голосов воинов-североморцев прозвучат во время плановых выпусков передачи по будням в 19.50 в течение мая и июня.
Послушать военных моряков, читающих русскую маринистику, можно не только по радиоприемнику, но и на интернет-сайте «Радио России», где создан раздел, посвящённый проекту, и размещены записи уже прозвучавшие в эфире.

Пресс-служба Северного флота
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