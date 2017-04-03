Их пациенты - самые маленькие. Конкурс профессионального мастерства - неонатологов в Заполярье

Наталия Бурдина.

Послезавтра - Всемирный День неонатолога - врача, пациенты которого - самые маленькие - новорожденные. К предстоящему профессиональному празднику приурочили областной конкурс профессионального мастерства - "Доктор НЕО". Претенденток на победу - шесть. Это специалисты педиатрической службы из Кандалакши, Мончегорска, Североморска и Мурманска. Среди них - молодые врачи, так и их коллеги с большим стажем работы.

Педиатр ГОБУЗ "Мурманская городская детская поликлиника № 4" Ольга Травкина: "Очень нравится работать с детьми, потому что от них идет свет, излучается каждый день как солнышко, одаривает, питает своей положительной энергией. Атак нравится, когда детки выздоравливают, приятно, когда есть какой-то эффект от твоей работы, хороший результат, когда счастливы дети, родители. Это самое главное для меня, видимо, мое призвание".

Врач – неонатолог акушерского отделения ГОБУЗ "Кандалакшская центральная районная больница" Татьяна Логинова: "Сложности есть, конечно. Сложности - это, чаще всего, общение с мамами и сложные не сразу распознаваемые симптомы у детей, они же ничего сказать не могут. А радость - это когда ребенок счастливый, красивый, в складочках, в ямочках и счастливая тоже довольная мама рядом с ним ".

В программе состязания - тестирование на знание своего дела. Практическая часть - мини-консилиум. Врачу предлагают решить определенную ситуационную задачу. Всё, как в реальной жизни. Уровень подготовки участниц оценивают эксперты сферы здравоохранения. Этот конкурс уже 8-й по счету, и продолжение следует.

Координатор проекта областного конкурса врачей-неонатологов "Доктор НЕО" Елена Астапкович: "Задача конкурса - социально ориентированная, прежде всего, это воспитание уважения к профессии врача, тем более, врача, который поддерживает детский возраст, контролирует состояние здоровья наших деток, и финал состоится 15 апреля в ГДУЦ Меридиан". Это финальное мероприятие, церемония награждения победителей, это встреча с ветеранами педиатрической службы Мурманской области. мы их поздравим с долголетним неустанным трудом".