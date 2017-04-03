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03.04.2017 11:40

Кульминация Праздника Севера. 50 километров, 1200 лыжников. Назовем имена героев мурманского марафона

Андрей Зайцев.

Мурманский традиционный международный 50-километровый марафон - один из старейших в стране. В этот раз в нем приняли участие лыжники из 9 стран. Точно в назначенный час почти 1200 человек стартовали в Долине Уюта. Явный фаворит последних лет - белорус Сергей Долидович, побеждал 9 раз - год назад сказал, что больше не побежит. Но всё же вышел на дистанцию. Финишировали - сразу 5 спортсменов. Чемпионом 44-го марафона неожиданно стал дебютант гонки. Пермяк Рауль Шакирзянов.
Председатель комитета по физической культуре и сорту Мурманской области Светлана Наумова: "Время идёт, лидер меняется. Дай Бог, чтобы появлялись новые молодые амбициозные спортсмены, которые будут участвовать в мурманском марафоне на завершении сезона".
Впрочем, белорусы на мурманском марафоне своё взяли. Среди женщин победу праздновала Полина Сероносова. Гости Заполярья отметили обновлённую Долину Уюта, идеально подготовленную марафонскую трассу. И даже штормовой ветер, настроение не испортил настроение. Отказов от участия в забеге не было. Будь то дистанции в 25, 50 километров, или традиционный марш малышей.
Губернатор Мурманской области Марина Ковтун: "Здесь ведь не будет проигравших. Главное, что люди преодолевают - кто свою лень, кто нежелание, кто преодолевает себя, кто-то ставит спортивный рекорд. Все выходят на лыжню. Мы демонстрируем то, что спорт у нас всегда является любимым делом. А зимние виды спорта для нас всегда в приоритете".
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