В оленегорской колонии-поселении прошёл приём по вопросам помилования

Заместитель начальника отдела по реализации антикоррупционной политики, вопросам помилования и правам человека Министерства юстиции Мурманской области Сергей Паутов посетил оленегорскую колонию - поселение №24.

В сопровождении руководства член комиссии посетил карантин учреждения, где разъяснил осужденным, недавно прибывшим в колонию-поселение, общий порядок обращения с ходатайством о помиловании.

Сергей Паутов также побеседовал с двумя осужденными, которые уже обратились в комиссию с ходатайством. Ведь рассмотрению прошений на заседании комиссии предшествует большая подготовительная работа, включающая в себя общение с осуждёнными, изучение их личных дел, встречи с родственниками

Во время визита Сергей Паутов отметил наличие информационных стендов в помещениях учреждения с подробным разъяснением процедуры помилования, а также актуальными телефонами и адресами, куда можно обратиться по данному вопросу.

Пресс-служба УФСИН России по Мурманской области