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03.04.2017 11:25

В оленегорской колонии-поселении прошёл приём по вопросам помилования

Заместитель начальника отдела по реализации антикоррупционной политики, вопросам помилования и правам человека Министерства юстиции Мурманской области Сергей Паутов посетил оленегорскую колонию - поселение №24.

В сопровождении руководства член комиссии посетил карантин учреждения, где разъяснил осужденным, недавно прибывшим в колонию-поселение, общий порядок обращения с ходатайством о помиловании.
Сергей Паутов также побеседовал с двумя осужденными, которые уже обратились в комиссию с ходатайством. Ведь рассмотрению прошений на заседании комиссии предшествует большая подготовительная работа, включающая в себя общение с осуждёнными, изучение их личных дел, встречи с родственниками
Во время визита Сергей Паутов отметил наличие информационных стендов в помещениях учреждения с подробным разъяснением процедуры помилования, а также актуальными телефонами и адресами, куда можно обратиться по данному вопросу. 

Пресс-служба УФСИН России по Мурманской области
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