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03.04.2017 11:10

В Коле прошла торжественная церемония закрытия 46-го традиционного Праздника Севера Кольского района

Алексей Котович.

Торжественная церемония закрытия 46-го традиционного Праздника Севера Кольского района. Масштабные соревнования. Больше тысячи участников - взрослые спортсмены, школьники. Поздравить, а также вручить награды победителям соревнований доверили знаменитому лыжнику Алексею Петухову. Свою карьеру бронзовый призер Олимпийских игр в Ванкувере начинал как раз с участия в этом празднике.
Бронзовый призер Олимпийских игр по лыжным гонкам Алексей Петухов: "Стоит обратить внимание на детишек маленького возраста и мое присутствие, я думаю, послужит для них стимулом. И это самое главное. Я пришел, я вот перед ними. Я такой, я здесь рос. Я ваш, я свой. Поэтому дерзайте. Вперед".
Привлечение к спорту самых юных сегодня - в приоритете. Ярким штрихом состязаний стала лыжная гонка дошколят "Кольский пингвиненок".
Глава администрации Кольского района Александр Лихолат: "Мы считаем, что с самого раннего возраста детки должны заниматься массовыми видами спорта. В первую очередь, это наши традиционные лыжные гонки. Это хорошие результаты - на лыжню выходят уже 116 дошкольников, а это воспитанники не только дошкольных учреждений, но и воспитанники ДЮСШ Кольского района".
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