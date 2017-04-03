Вокально-хоровые, хореографические, театральные жанры. Мурманский Дом культуры "Первомайский" отметил 30-летний юбилей

Наталия Бурдина.

Юбилей отметил мурманский Дом культуры "Первомайский". По случаю 30- летия - концерт. Перед гостями выступили коллективы учреждения. Всего "Первомайский" объединяет 30 клубных формирований и 5 народных коллективов. Вокально-хоровые, хореографические, театральные, народных промыслов, есть оркестр духовых инструментов. ДК посещают 800 мурманчан, из них 600 - дети.

Директор Дома культуры "Первомайский" Александра Киреева: "Классика, балет и народные танцы. Два народных и коллектива "Играй гармонь!" - русские народные песни и украинский хор "Лелеки" - это украинские песни. Ну, я уже говорила - спектакли детского театрального коллектива, утренники поводим вместе, новогодние вечера, работаем хорошо с ветеранами".

Коллективы Дома культуры регулярно участвуют в конкурсах. Только в прошлом году - в полусотне муниципальных и областных проектах, пяти - всероссийских. Также показали себя на международном творческом состязании. Все городские праздники также не без артистов ДК "Первомайский".

Заместитель главы администрации г. Мурманска Людмила Левченко:

"Действительно, у них очень много коллективов - образцовых, народных. И мы гордимся тем, что коллективов все время становится больше, нас радует то, что ДК "Первомайский" ходят люди старшего поколения, инвалиды и молодежь, каждый находит себе дело по душе".