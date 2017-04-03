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03.04.2017 09:42

Уникальная техника создания картин. В Мурманском областном художественном музее открылась выставка петербургского художника Сергея Киселёва

Татьяна Нестерова.

В Мурманском областном художественном музее открылась выставка петербургского художника Сергея Киселёва. Экспозиция "За поверхностью" носит ретроспективный характер и включает в себя более 50 работ разных творческих периодов. Уникальная техника создания картин. На холст наносится заливка (смесь минералов, лаков и смол). Таким образом создается эффект причудливых переливов каменных срезов. В биографии художника более 20 персональных выставок. Он - инициатор художественно-просветительского проекта "Среда обитания".
Член Союза художников России, член попечительского совета благотворительного фонда "Пропаганда и возрождение русского искусства" (г. Санкт-Петербург) Сергей Киселёв: "Поиск видимого в невидимом. Любой художник старается какие-то искания производить. Во-вторых, все равно это эксперимент, когда ты используешь какие-то новые приемы. Потому что сказать что-то новое живописцу сегодня очень тяжело. Уже столько написано, столько придумано техник, школ, направлений. И сделать что-то новое — тяжело".
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