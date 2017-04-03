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03.04.2017 09:35

"Доктор НЕО". Областной конкурс профессионального мастерства в Заполярье

Наталия Бурдина.

5 апреля - Всемирный День неонатолога — врача, который занимается здоровьем самых маленьких пациентов — новорожденных. К этой дате приурочен областной конкурс профессионального мастерства - "Доктор НЕО". Претенденток на победу — шестеро. Это специалисты педиатрической службы из Кандалакши, Мончегорска, Североморска и Мурманска. Среди них -как молодые врачи, так и их коллеги с большим стажем работы. Этот конкурс — 8-й по счету. Каждый этап проекта профмастерства посвящен определенной врачебной специализации.
Координатор проекта областного конкурса врачей-неонатологов "Доктор НЕО" Елена Астапкович: "Задача конкурса - социально ориентированная, прежде всего, это воспитание уважения к профессии врача, тем более, врача, который поддерживает детский возраст, контролирует состояние здоровья наших деток, и финал состоится 15 апреля в ГДУЦ Меридиан". 
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