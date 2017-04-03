В Мурманске в рамках акции "Крепкая семья - сила Заполярья" прошел праздник "С весной теплее, а с семьей веселее"

Наталия Бурдина.

Приглашенные - ребята с ограниченными возможностями здоровья и их родители. Организаторы подготовили занимательную программу. Дети и взрослые водили хороводы, соревновались в веселых играх. Творческие и спортивные мероприятия для малышей, их мам и пап "Мурманский Центр социальной помощи семье и детям" проводит регулярно. Все это помогает улучшить реабилитацию особенных ребят.

Директор "Мурманского Центра социальной помощи семье и детям" Ирина Егорова: "Идея праздника заключается в том, чтобы ресурсы семьи повысить, сплотить семью, укрепить внутрисемейные связи, расширить социальные связи семей, воспитывающих детей с особыми потребностями для того, чтобы они не чувствовали себя в чем-то изолированными, чувствовали помощь специалистов, которые с ними работают".