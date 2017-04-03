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03.04.2017 09:20

В приемной Дмитрия Медведева провели прием лидеры молодежного движения "Единой России"

Светлана Деменева.

Четыре обращения на самые разные темы. Общественная организация инвалидов попросила волонтерской помощи - в одном из домов течет крыша, нужна реконструкция стадиона и один личный вопрос. Этот прием молодогвардейцы провели второй раз. По результатам первого, полностью решены все проблемы, с которыми обращались жители Мурманска.
Руководитель регионального отделения "Молодая гвардия "Единой России" Антон Громыко: "Получаем жалобу, анализируем, выносим на заседании нашего штаба "Молодой гвардии "Единой России", и в течение нескольких недель решаем проблему. Если нужно - выезжаем на место и уже решаем проблему там".
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