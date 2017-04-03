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03.04.2017 09:12

Любители лыжных гонок из 9 стран. Традиционный международный 50-километровый марафон в Мурманске

Андрей Зайцев.

Мурманский традиционный международный 50-километровый марафон. Один из старейших в стране. В этот раз на него заявились любители лыжных гонок из 9 стран. Штормовой ветер не испугал никого. И точно в назначенный час почти 1200 человек стартовали в Долине Уюта. Победителем же 44-го мурманского традиционного международного 50-километрового марафона стал дебютант гонки - пермяк Рауль Шакирзянов. Среди женщин победу праздновала белорусская спортсменка Полина Сероносова.
Губернатор Мурманской области Марина Ковтун: "Здесь ведь не будет проигравших. Главное, что люди преодолевают - кто свою лень, кто нежелание, кто преодолевает себя, кто-то ставит спортивный рекорд. Все выходят на лыжню. Мы демонстрируем то, что спорт у нас всегда является любимым делом. А зимние виды спорта для нас всегда в приоритете".
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