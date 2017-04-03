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03.04.2017 09:05

Спор давних соперников. В Мурманске прошел товарищеский поединок на арене Ледового Дворца спорта

Наталия Бурдина.

Сборная крейсера "Адмирал Кузнецов" против команды одной из торговых сетей региона. Товарищеский поединок прошел на арене мурманского Ледового Дворца спорта. Матч разрешил спор давних соперников. Ровно год назад команды сыграли вничью. На этот раз сборной компании удалось обыграть соперников. Матч завершился со счетом 9:5. За игрой наблюдали сотни болельщиков.
Глава муниципального образования г. Мурманск Дмитрий Филиппов: "Для города и для региона это значит, что спорт в городе, в регионе развивается, люди к спорту приобщаются, армия с народом едины, армия дает пример молодежи, патриотическое воспитание и так далее".
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