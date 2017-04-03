Открытая властьСобытия неделиПарламентские ВестиВ эфире - МурманскВремя Арктики
03.04.2017 08:57

Подвижные игры, эстафета "Веселые старты", спортивная викторина. В Мурманске состоялся спортивный конкурс "Родной двор - родной город"

Татьяна Нестерова.

Уже четвертый год в Мурманске проводится спортивный конкурс "Родной двор - родной город". Впервые прошедший в Олимпийском 2014 году праздник быстро завоевал популярность среди мурманчан. Упражнения в конкурсе просты, не требуют особой спортивной подготовки. В программе - подвижные игры, эстафета "Веселые старты", новинка сезона - спортивная викторина. В начале апреля спортивный праздник прошел в Ленинском округе во дворе 5 общеобразовательной школы. Решающий финальный тур, где встретятся все победителя конкурса рекордов, намечен на 17 сентября.
Директор школы № 5 (г. Мурманск) Ирина Ускова: "Прекрасный праздник "Родной двор - родной город". Вообще, идея воспитывать патриотизм от патриотизма к родному двору - это суперская идея администрации. И вот очередной праздник проходит на территории нашей школы. Наши малыши здесь, их родители, братья, сестры. Вообще, у нас в школе масса возможностей развивать спорт".
← назад к списку
нам 60 лет
СИНЯЯ ПТИЦА В МУРМАНСКЕ
Реклама
Онлайн
WEB-камера
Мурманск
Наши успехи
SMS портал и телефон +7 911 311 07 07
641 111
рекламодателям +7 911 308 02 78
685 205
Прайс-лист
Программа передач
год экологии
время саами
Радиостанция "Атлантика"
Курс валют Доллар = 55.96
Евро = 59.81
НАШИ КОЛЛЕГИ
Баренц Медиасфера
Архив новостей ▾
ПнВтСрЧтПтСбВс
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Архив событий и программ ▾




















© 2016 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет.