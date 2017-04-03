Подвижные игры, эстафета "Веселые старты", спортивная викторина. В Мурманске состоялся спортивный конкурс "Родной двор - родной город"

Татьяна Нестерова.

Уже четвертый год в Мурманске проводится спортивный конкурс "Родной двор - родной город". Впервые прошедший в Олимпийском 2014 году праздник быстро завоевал популярность среди мурманчан. Упражнения в конкурсе просты, не требуют особой спортивной подготовки. В программе - подвижные игры, эстафета "Веселые старты", новинка сезона - спортивная викторина. В начале апреля спортивный праздник прошел в Ленинском округе во дворе 5 общеобразовательной школы. Решающий финальный тур, где встретятся все победителя конкурса рекордов, намечен на 17 сентября.

Директор школы № 5 (г. Мурманск) Ирина Ускова: "Прекрасный праздник "Родной двор - родной город". Вообще, идея воспитывать патриотизм от патриотизма к родному двору - это суперская идея администрации. И вот очередной праздник проходит на территории нашей школы. Наши малыши здесь, их родители, братья, сестры. Вообще, у нас в школе масса возможностей развивать спорт".





