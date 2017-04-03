Современные угрозы природе Кольского Заполярья. В Апатитах прошла пресс-конференция ученых Института проблем промышленной экологии Севера

Илья Комлев.

В Апатитах ученые Института проблем промышленной экологии Севера на пресс-конференции рассказали о современных угрозах природе Кольского Заполярья. К примеру, треть зарегистрированных в Мурманской области сосудистых растений вольно или невольно привнесены человеком. В донных отложениях уровень концентрации тяжелых металлов, в том числе ртути, в сравнении с доиндустриальной эпохой вырос в сотни раз. И в 21 веке произошло невероятное - озера Заполярья начали цвести.

Врио директора Института проблем промышленной экологии Севера КНЦ РАН Николай Кашулин: "Еще даже если в середине 90-х годов кто-нибудь сказал, что арктические водоемы будут цвести, его бы подняли бы на смех. И сказали, что это никогда невозможно. Однако с 2000-х годов мы регулярно наблюдаем это явление. В частности наше озеро Имандра цветет каждый год, в независимости уже от температуры, летних температур. И это цветение сопровождается массовой гибелью рыбы".