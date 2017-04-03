Депутаты Мурманской областной Думы предложили две федеральные инициативы

Светлана Деменева.

Первая - Надежды Максимовой и Ларисы Кругловой - касается изменения одной из статей жилищного кодекса. Она связана с компенсацией за капитальный ремонт. Для отдельных категорий северян компенсация предоставляется. Ее получают граждане, достигшие 70-летнего возраста в объеме 50 процентов и 80-летние полностью. Но с пенсионерами вместе живут несовершеннолетние дети, дети - инвалиды и инвалиды 1 и 2 группы.

Председатель комитета по социальной политике и охране здоровья Мурманской областной Думы (фракция "Единая Россия") Надежда Максимова: "Вот когда расширяется круг этих людей, проживающих на этой территории, компенсация идет с квадратного метра - люди эту компенсацию не получают. Мы увидели, что в Мурманской области у нас есть такие люди. И поэтому, попытаемся всем законными способами изменить эту ситуацию, внеся изменения в 16 9 Жилищного кодекса".





