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03.04.2017 08:35

Депутаты Мурманской областной Думы предложили две федеральные инициативы

Светлана Деменева.

Первая - Надежды Максимовой и Ларисы Кругловой - касается изменения одной из статей жилищного кодекса. Она связана с компенсацией за капитальный ремонт. Для отдельных категорий северян компенсация предоставляется. Ее получают граждане, достигшие 70-летнего возраста в объеме 50 процентов и 80-летние полностью. Но с пенсионерами вместе живут несовершеннолетние дети, дети - инвалиды и инвалиды 1 и 2 группы.
Председатель комитета по социальной политике и охране здоровья Мурманской областной Думы (фракция "Единая Россия") Надежда Максимова: "Вот когда расширяется круг этих людей, проживающих на этой территории, компенсация идет с квадратного метра - люди эту компенсацию не получают. Мы увидели, что в Мурманской области у нас есть такие люди. И поэтому, попытаемся всем законными способами изменить эту ситуацию, внеся изменения в 16 9 Жилищного кодекса".
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