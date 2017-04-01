Новак рассказал об энергетических перспективах России

Чукотка, Якутия, Красноярский край, Ямал, Ненецкий автономный округ, Архангельская и Мурманская области — наши арктические земли. На самую северную из них, совсем приполярную Землю Франц-Иосифа отправился президент Путин. Уже там с ним были и премьер-министр Медведев, министр обороны Шойгу и глава Минприроды Донской. Оценивали они и результаты уборки в Арктике, и результаты нового строительства — военной базы.



Военные доложили президенту, что развертывание в Арктике огневых систем позволяет «создать зону ограничения и воспрещения доступа во всех арктических морях Российской Федерации». Но кого там бояться, кроме белых медведей?



Позже в Москве президент по итогам своей поездки в Артику собрал и Совет безопасности. Так почему такое внимание этим дальним землям?



С берегов Северного Ледовитого океана за этим наблюдают коренные жители Крайнего Севера, в частности, ненцы. Как раз у их чума на входе в Северный федеральный университет, где прошел Арктический форум, "Вести в субботу" поговорили с федеральным министром энергетики Александром Новаком.



- Александр Валентинович, мы специально придумали точку, где есть дореволюционный Север сохранившийся, где есть советский Север и где можно поговорить о будущем Севере. В скором будущем жителям по берегам Северного Ледовитого океана предстоит увидеть что-то совсем новое, невиданное. А что по вашей части?



- Думаю, что не в скором будущем, — мы уже живем в реалиях, когда в России активно развивается освоение арктической зоны. Мы добываем 17% всей российской нефти в Арктической зоне. А если говорить о газе, то это 80%.



- И шагнули с материка на шельф, скажем так?



- Да. Уже начата добыча нефти на Арктическом шельфе. Компания "Газпромнефть" запустила месторождение Приразломное, и его объем добычи в год — 2,2 миллиона тонн с перспективой выхода на 6,5.



- К вопросу о цифрах. Такими цифрами не все владеют. Меня поразило, что оказывается Севморпуть перевез грузов больше, чем в 1989 году, на который пришелся пик советских перевозок, и в значительной степени это как раз углеводороды, которые идут по Севморпути.



- Да, но вы также слышали о том, какие перспективы.



Перспективы можно уже проиллюстрировать. Прошли испытания новейшего корабля "Совкомфлота" в новейшем российском арктическом порту Сабетта, возведенного "Новатэком". На его новых производствах скоро сжиженного газа будет выдаваться больше, чем на Сахалине. То есть в ближайшем будущем Севморпуть уже в разы должен перекрыть рекорд советского времени по грузоперевозкам.



- Значит, ложка дегтя в вашу бочку меда. Все-таки очень многое в том, что касается добычи нефти и газа на шельфе, основывалось на технологическом участии в этом деле западных компаний. Они в рамках санкций поставку такого оборудования прекратили. Насколько реалистично продолжение этих планов в новых реалиях?



- Я соглашусь и не соглашусь с вами, — продолжает Новак. — Компания "Газпром" сказала о том, что 100% оборудования, которое используется при добыче в Арктической зоне, российского производства. Да, возможно, у нас есть не все технологии по созданию буровых платформ современных, и в этом направлении нам нужно работать. Но что касается технологий бурения, обсадных труб, технологии создания инфраструктуры, например, компании "Транснефть" и "Газпром" - там сто процентов сегодня российских технологий.



- То есть не почувствовали этот укус, а если и почувствовали, то преодолели?



- Ни один проект не остановился. А санкции уже действуют три года. Наша промышленность от этого только выиграла. Безусловно, что касается того импорта, который все равно присутствует, мы переориентировались на Восток, работаем с другими компаниями — и китайскими, и индийскими. Есть огромный интерес, чтобы обмениваться опытом, создавать совместные проекты.



"Вести в субботу" не могли не воспользоваться этой встречей с министром Новаком, чтобы не выведать у него некоторые детали, как считается, в чем-то сенсационных российско-иранских переговоров, которые прошли в Москве. Если сейчас у Ирана действительно будет зона свободной торговли с Евразийским союзом, то это меняет не только экономику, но и большую политику. Новак как раз в курсе.



- Очень многие удивились цифре, что за этот год состоялся уже рост торговли Росси с Ираном на 70%.



- За 2016-й.



- Это уже состоялось или это с учетом тех договоренностей, которые заключены в Кремле между президентом России и Ирана?



- Ключевой импульс развития торгово-экономических отношений с Ираном дал визит президента Владимира Владимировича Путина в ноябре 2015 года в Иран. И вот с этого момента у нас очень сильно изменилась ситуация. Мы уже в пошлом году увидели результат — на 70% вырос торговый оборот между Россией и Ираном.



- Вырос — это факт?



- Вырос, но я могу сказать, что в этом году показатели еще выше: за январь месяц торговый оборот вырос по отношению к январю 2016 года на 98%.



- Когда я с Мантуровым, вашим коллегой, ездил в Иран, показывали Sukhoi Superjet. И они вроде как собирались его купить, но сейчас говорят, что когда Запад пошел на нормализацию отношений с Ираном, Западом было поставлено условие: ребята вы покупаете Airbus и Boeing. Правда это или нет?



- Мы слышали о том, что иранцы рассматривают варианты покупки этих самолетов, тем не менее, мы прорабатываем с нашим иранскими партнерами поставки наших самолетов Sukhoi Superjet 100.



- Все-таки прорабатываете?



- Наши коллеги подтвердили, что уже на 12 самолетов есть конкретная договоренность. В ближайшей перспективе мы рассматриваем 30 самолетов, и это лишь начало, потому что в целом иранцы заинтересованы в приобретении 100 самолетов Sukhoi Superjet. Там есть свои сложности в получении разрешений и так далее, но работа в этом направлении идет активно.



- Хочу спросить именно как министра энергетики. На каком этапе большого пути согласования с нефтедобывающими странами мы сейчас находимся в плане стабилизации цен на нефть. Она, собственно, состоялась?



- С 1 января вступило в силу соглашение между странами ОПЕК и не ОПЕК. Сегодня мы находимся по сути дела на экваторе исполнения этого соглашения. Оно действует до 1 июля. Мы видим, что идет хороший процент исполнения — 94%, то есть такая приверженность всех стран на последней встрече, которая была в Кувейте. Все страны подтвердили, что выйдут на стопроцентные обязательства. Россия в этом плане тоже исполняет свои обязательства в ускоренном режиме, и в целом мы считаем, что общая задача, которая была поставлена, решается. И министры в мае вместе соберутся и решат, что дальше делать. Но я хочу сказать, что это очень сильно повлияло на ситуацию на рынке: цены сбалансировались, они выше все равно 50 долларов, волатильность снизилась, инвестиции в отрасль вернулись. И это позитивно влияет на отрасль, потому что цель была сбалансировать рынок в более короткие сроки, чем это было бы, если бы не было такого соглашения.

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