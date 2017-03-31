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31.03.2017 19:00

Исследования высоко в небе, глубоко в морях и прямо под ногами. Геологи готовятся отметить профессиональный праздник

Илья Комлев.

Романтики Кольской земли. В воскресенье профессиональный праздник отметят геологи.
"Апатит - камень плодородия. Он уходит на суперфосфатные заводы страны, где его превратят в удобрения для колхозных полей".
Так в 30-х начиналось становление заполярной промышленности. А предшествовало ему десятилетие геологических исследований.
С 20-х годов прошлого века геологи систематически изучают наш край. Но новые открытия по-прежнему возможны. Около 5 тысяч минералов описано учеными на земном шаре. И более трети из них встречаются у нас, на Кольском полуострове.
Кировск, Апатиты, Оленегорск, Мончегорск, Ревда, Ковдор, Заполярный - жизнь этим городам дали геологи. Они во многом стояли и у истоков всей заполярной науки. И в этом году свой главный форум - Ферсмановскую сессию, которая в понедельник стартует в Апатитах - впервые сделали мультидисциплинарной.
Врио председателя президиума Кольского научного центра РАН Юрий Войтеховский: "Потому что институты нашего Кольского научного центра - они все из одного корня. Из той базы Тиэтта, которую создал на нашей земле академик Ферсман".
Границы морских арктических владений - тоже геология. Собирать данные для обоснования российской заявки в ООН помогали северяне. В планах на новый полевой сезон - работа у берегов Таймыра и Ямала.
Главный геолог Морской арктической геологоразведочной экспедиции Сергей Шкарубо: "Мы продолжаем геологическую съемку шельфа. Это будут заказы по проведению геофизических исследований в Карском море для составления листов государственной геологической карты миллионного масштаба".
Планета как большой магнит. Взаимодействие Солнца, Земли, галактики и это одно из направлений геологии.
Заведующий лабораторией геофизических наблюдений Полярного геофизического института Ярослав Сахаров: "Оказалось, что воздействие космоса на технологические системы внезапно становится очень важным. Но начиная с того, что попробуйте какой-нибудь город оставить на сутки без электроэнергии - что с ним будет?"
Тайны Земли постигают в научных лабораториях и учебных аудиториях. Новое поколение заполярных геологов теперь готовят в МГТУ.
Студент первого курса МГТУ Владимир Житник: "У меня папа был шахтером. Он рассказывал очень много о шахтах. Про окаменевшие листки папоротника очень большие".
Первые лица области в поздравлении, адресованном геологам Заполярья, отметили: "Изучая далекое прошлое нашей планеты, вы работаете на будущее".
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