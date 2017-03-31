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31.03.2017 18:50

Полмиллиарда рублей на поддержку местных аграриев. Как заполярные сельхозпроизводители распоряжаются областными субсидиями и появится ли бренд "Кольский продукт"?

Юлия Палеева.

Объемы господдержки заполярных аграриев серьезны - полмиллиарда в 2016, в нынешнем 2017 ни рублем меньше. Взамен профильное министерство справедливо рассчитывает на эффективную отдачу и рост производства. Заданный высокий ритм единственное государственное сельхозпредприятие региона сегодня выдерживает.
Эффект от господдержки на предприятии сегодня можно взять буквально в руки. Йогурт в удобной упаковке. На подходе летний облегченный вариант - нулевой по содержанию жира. И вкусы будут новые - северных ягод. Дань хорошо продаваемой моде на Арктику.
Директор ГОУСП "Тулома" Екатерина Бугаенко: "Мы бежим, бежим, я бегу, и все за мной. Специалисты замечательные. Успех будет, профильное министерство нас поддерживает очень хорошо. Огромное спасибо".
В двадцатитонниках - парное молоко, то, что называется "из-под коровы". Напрямую перекачивается из цеха дойки. Собственное качественное сырье с одной стороны, а с другой крепкое плечо региона, и вот уже новая идея - запустить бренд "Кольский продукт".
Начальник цеха переработки Никулина Елена: "Екатерина Богдановна, к сожалению, не дает нам расслабляться, все время держит нас в тонусе, стимулирует к тому, чтобы мы шли вперед, не стояли на месте, не топтались, продвигались вперед, с красным флагом, и обязательно только вперед".
Региональная торговая сеть возьмет на себя сбыт. Все необходимые испытания пройдены, документы оформляются. К лету обещают с "Кольским продуктом" выйти в народ.



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