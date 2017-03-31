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31.03.2017 18:35

87 лет на одной волне со слушателями. 1 апреля - день рождения Мурманского областного радио

Елена Сивонен, Андрей Зайцев.

Мурманскому областному радио 1 апреля исполняется 87 лет. Одно из старейших и любимых средств массовой информации в регионе продолжает ежедневно информировать северян о событиях в области и за её пределами, обсуждать с радиослушателями актуальные темы и просто поднимать настроение.
Если сравнивать радио с телевидением, то сначала, конечно, было слово. В марте 1930 только проводное вещание и только для жителей Мурманска. И даже самые бурные фантазии тогда вряд ли могли предположить, что когда-нибудь ведущих и гостей радиостудии можно будет не только услышать, но и увидеть в прямом эфире.
Шеф-редактор службы радиовещания ФГУП ВГТРК "ГТРК "Мурман" Ирина Елизарова: "Некоторые люди звонили и спрашивали: "А как выглядят ведущие?" Интересно было. Даже заходили на наш сайт, смотрели, перезванивали. Меня обычно представляют как очень большую и толстую женщину с низким голосом".
Сегодня на сайте myrman.tv ежедневно по будням с 13:10 до 14:00 можно всех посмотреть. Веб-камера ведёт прямую трансляцию.
Проводное, УКВ-вещание. Сегодня областное радио сделало ещё один шаг, чтобы быть доступнее и ближе к слушателю. Теперь программы и выпуски новостей звучат в Fm-диапазоне. В Мурманске - на частоте 107.4.
На этой волне вы можете услышать и новый культурно-просветительский проект "Время саами".
Корреспондент службы радиовещания ФГУП ВГТРК "ГТРК "Мурман" Алёна Ермоленко: "Я люблю делать то, что украшает наш эфир, что-нибудь красивое. А культура - это всегда очень благодатная тема,и полгода назад мы придумали этот проект. Делаем его вместе с историками, этнографами, филологами".
Голоса, знакомые всем, звучат в квартирах, машинах, на работе. Всё, что происходит в нашей жизни, моментально находит своё отражение на радиоволне мурманского областного радио.
Корреспондент службы радиовещания ФГУП ВГТРК "ГТРК "Мурман" Павел Кондратьев: "Нас слушает большое количество людей, которых непосредственно касаются социальные проблемы".
Десятилетия честного труда. Его главная оценка - не дипломы и благодарности, а постоянный слушатель. И таких у мурманского областного радио очень много.  Звонки от северян. Обратная связь всегда была и остаётся основным критерием профессионализма.
Начальник службы радиовещания филиала ФГУП ВГТРК "ГТРК "Мурман" Юлия Устинова: "Мне звонят и спрашивают: "А почему у такой-то ведущей в эфире был грустный голос, она болеет или что-то случилось, может быть?" Это настолько трогательно, настолько для нас важно и ценно. И ради таких моментов, мы приложим все силы, чтобы работать и чтобы радовать наших слушателей".
4 часа в сутки в радиоприёмниках звучат новостные и тематические программы Мурманского областного радио. Результат работы журналистов, инженеров и режиссёров звука. Тех, кто ежедневно из радиоприёмника желает вам дорого утра, дня и вечера.



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