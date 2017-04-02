Программа "События недели" от 2 апреля

Как всегда, утром в воскресенье, служба информационного вещания ГТРК "Мурман" подведет итоги уходящей недели.

"Арктика - территория диалога". Итоги работы делегации Мурманской области на площадках международного форума в Архангельске. Подписанные соглашения и достигнутые договоренности в связке с задачами Кольского Севера по подготовке кадров для работы в высоких широтах и развитием Северного морского пути, которому Владимир Путин уделил отдельное внимание в своем выступлении. В столице региона перспективы Мурманского транспортного узла стали центральной темой совещания, организованного в рамках "нулевого дня" архангельского форума. В порту запущена в эксплуатацию вторая очередь перегрузочного терминала "Норникеля".

Губернатор Мурманской области Марина Ковтун: "Мы готовы были принять и этот форум. Считаю, что степень готовности к организации такого рода мероприятий у Мурманска непосредственно и у области очень высока. Он, безусловно, когда-то придет в Мурманск. Мы просто ждем и наращиваем свой потенциал".

Подробности, вместе с другими темами в программе "События недели".

Скалодром в Апатитах. Аргументы в пользу решения о демонтаже и перспективы создания новой - аналогичной площадки.

"Юные инженеры Арктики". Региональный фестиваль. Технические наработки молодежи, достойные использования на производствах.

"Рыбья морда". Фурор на льду. Невиданный улов за все 15 лет соревнований рыбаков на Терском берегу.

День радио! Мурманскому областному - 87 лет. Новости, факты, комментарии, общение со слушателями - 4 часа, ежедневно.



