В школах России в конце мая пройдут тематические арктические уроки

Об этом заявил Министр природных ресурсов и экологии Сергей Донской. С инициативой подготовить и провести в российских школах специальный «арктический урок» глава Минприроды России выступил еще в 2015 году. Предложение Министра поддержало Минобрнауки и включило всероссийский урок «Арктика – фасад России» в календарь образовательных событий на этот учебный год. Проведение урока приурочено к одной из важнейших дат в истории изучения и освоения Арктики. 21 мая, который отмечается в России как День полярника, исполнится ровно 80 лет со дня организации первой российской дрейфующей экспедиции «Северный полюс» под руководством легендарного полярника Ивана Дмитриевича Папанина. Проведение знаменитого «папанинского дрейфа» в 1937 году положило начало новому этапу в арктических исследованиях, а данные, полученные в ходе работы первой дрейфующей станции, вошли в золотой фонд мировой науки.

Во время урока «Арктика – фасад России» школьники смогут подробно узнать не только об истории освоения Арктики и ее главных героях, но и о том, почему именно здесь находится «климатическая кухня планеты», какого цвета белый медведь на самом деле, и какое влияние оказывает Арктика на повседневную жизнь каждого жителя России.