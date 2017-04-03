"Время саами". Слушайте сегодня очередной выпуск радиопроекта на "Радио Маяк – Мурманск" в 15:50

Выпуск посвящён творчеству саамской поэтессы, песенницы, педагога и исследовательницы родного языка Ираиды Виноградовой. Это родная сестра Октябрины Вороновой - первой поэтессы, которая писала на саамском языке. Поэтический дар Ираиды Виноградовой обнаружился еще во время её учебы в институте — свои первые стихи Ираида писала в студенческие газеты. А решение заняться серьезным литературным творчеством к ней пришло после одного из вечеров поэзии Октябрины Вороновой. Сестер связывали нежные родственные узы, что прочитывается и в поэзии Ираиды Виноградовой. Первый ее поэтический сборник вышел в 1991 году и назывался «Мунь канс» - мои друзья. Три года спустя он был опубликован в Норвегии на двух языках - йоканьгском диалекте российских саамов и северосаамском их норвежских братьев. Это издание принесло поэтессе литературную премию Фонда Союза саамов. В 2012 году ее стихотворные произведения вошли в «Антологию саамской литературы». Обо всем этом – в очередном выпуске радиопроекта «Время саами» сегодня в 15.50 на «Радио Маяк – Мурманск».





