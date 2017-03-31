Расширен перечень образовательных организаций, подлежащих независимой оценке качества в 2017 году

Состоялось очередное заседание Общественного совета при Министерстве образования и науки Мурманской области, участники которого обсудили проведение в 2017 году независимой оценки качества образовательных услуг.



Общественный совет рассмотрел вопрос о стопроцентном охвате государственных и муниципальных образовательных организаций Мурманской области независимой оценкой качества в 2015-2017 гг. По итогам обсуждения список организаций, подлежащих независимой оценке качества в 2017 году, был дополнен 20 государственными образовательными организациями среднего профессионального образования и дополнительного профессионального образования. Общее количество образовательных организаций, подлежащих этой процедуре в 2017 году, составило 260 – 48% от общего количества государственных и муниципальных образовательных организаций Мурманской области.



Таким образом, к концу 2017 года независимой оценкой качества будут охвачены все государственные и муниципальные образовательные организации Мурманской области.



На заседании также обсуждались результаты деятельности рабочей группы по подготовке анкет для проведения онлайн-опроса потребителей образовательных услуг, который будет в ближайшее время организован на портале Правительства Мурманской области.



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