Квоты выбраны, планы намечены. Союз рыбопромышленников Севера подвел итоги года

Анастасия Ярославская.

Союз рыбопромышленников Севера подвел итоги года. Общими силами суда 61 компании содружества, проверенного бедами и победами, и на сей раз добились неплохих результатов. Их доля вылова по Северному бассейну свыше 70%. По всем объектам квоты выбраны, несмотря на непростой промысловый график. Не справились с ним лишь единицы и общей картины это не испортило. Сейчас важно понять - что дальше. Серьезных потрясений не ожидается - законодательная "качка" успокоилась. К концу апреля Росрыболовство обещает уладить спорный вопрос и по инвестиционным квотам. А вот с объемами пока не все ясно.

Председатель правления Союза рыбопромышленников Севера Владимир Григорьев: "К сожалению, у нас улучшения промысла не ожидается, наука предсказывает снижение наших основных объектов - трески и пикши. Рассчитываем, что это будет небольшой процент, но об этом мы узнаем только осенью на смешанной российско-норвежской комиссии. Все, что у нас есть, какая есть квота - мы ее будем выбирать, состояние флота это позволяет. Сейчас мы думаем о будущих периодах - период планирования 5 лет и более".

Один из главных вопросов годового собрания - выбор гендиректора Союза. От приставки "и. о." сегодня избавился Николай Демьяненко. В рыбацкое будущее смотрит с оптимизмом. Надеется, что принятые летом правки в закон о рыболовстве заработают без сбоев и разночтений. Если понадобятся коррективы - будут вносить по ходу. Задача - не только давать уловы, но и приступить, наконец, к строительству новых судов.

Генеральный директор Союза рыбопромышленников Севера Николай Демьяненко : "Как всегда - с оптимизмом. Намечена программа обновления флота, поэтому ее нужно выполнять. Квоты на следующий год у нас на уровне этого года. Даже больше. Суда сейчас работают на промысле, поэтому у нас есть надежды, что мы в этом году отлично сработаем и начнем следующий год".







