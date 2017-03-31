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31.03.2017 16:37

В 2016 году работодатели Мурманской области перечислили на обязательное пенсионное страхование 29,5 млрд рублей

В 2016 году работодатели и индивидуальные предприниматели Мурманской области перечислили на обязательное пенсионное страхование 29,5 млрд рублей страховых взносов, что почти на 4% больше, чем за 2015 год.

На обязательное медицинское страхование в 2016 году поступило 7 млрд рублей страховых взносов, что превышает показатель 2015 года на 7,7%.

За 2016 год задолженность по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование составила 2,7 млрд рублей, что составляет 1,7% к уплаченным страховым взносам. Почти 75% указанной суммы (2 млрд рублей) – это задолженность предприятий-банкротов, находящихся в различных процедурах банкротства.

С 2017 года функции администрирования страховых взносов на обязательное пенсионное и медицинское страхование переданы в ведение Федеральной налоговой службы Российской Федерации. Однако Пенсионный фонд России в рамках своих полномочий продолжит осуществлять некоторые функции, среди которых – ведение персонифицированного учета граждан; администрирование добровольных страховых взносов на накопительную пенсию по Программе государственного софинансирования пенсии; администрирование страховых взносов на страховую пенсию, которые уплачивают граждане, добровольно вступившие в правоотношения по обязательному пенсионному страхованию; прием и обработка расчетов по страховым взносам за периоды до 1 января 2017 года; проведение камеральных и выездных проверок за периоды до 1 января 2017 года и другие контрольные мероприятия.

/ Отделение Пенсионного фонда РФ по Мурманской области /
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