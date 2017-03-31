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31.03.2017 18:00

В Мурманской области досрочный ЕГЭ по математике прошел в штатном режиме

Единый государственный экзамен по математике в досрочный период 31 марта прошел в штатном режиме. В экзамене по математике базового уровня приняли участие 2 человека, профильного – 61 человек.

На пункте проведения экзаменов 970 в мурманской школе 41 в аудиториях велось онлайнвидеонаблюдение. На экзамене присутствовали федеральные общественные наблюдатели. Для обеспечения объективности экзамена и выявления нарушений работали портал smotriege.ru, ситуационный центр Министерства образования и науки Мурманской области, велся мониторинг Интернета.

«Печать контрольных измерительных материалов в аудитории и сканирование экзаменационных материалов непосредственно в пункте проведения экзамена прошли без технологических сбоев. Нарушений со стороны участников и организаторов экзамена не выявлено», – сообщила министр образования и науки региона Наталия Карпенко. Она также напомнила, что экзамен по профильной математике сдают участники, которым предмет необходим для поступления в вузы.

Продолжительность экзамена составляла 3 часа 55 минут. Минимальный балл для прохождения экзамена по математике профильного уровня – 27 баллов по стобалльной шкале, базового – 3 по пятибалльной. Результаты экзамена будут объявлены участникам не позднее 11 апреля. Подать апелляцию о несогласии с выставленными баллами возможно в течение двух рабочих дней со дня объявления результатов.

Согласно единому расписанию следующий экзамен досрочного периода ЕГЭ-2017 – иностранные языки (раздел «Говорение») – пройдет 3 апреля. В Мурманской области планируют принять участие в ЕГЭ по английскому языку 8 выпускников прошлых лет.

/ Министерство образования и науки Мурманской области /
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