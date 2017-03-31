Пенсионерам, проживающим в районах Крайнего Севера без регистрации, устанавливается повышенная фиксированная выплата к пенсии

Пенсионеры, не имеющие регистрации по месту жительства или регистрации по месту пребывания в районах Крайнего Севера или приравненных к ним местностях, но фактически проживающие в таких районах, имеют право на выплату пенсии с учетом увеличенной на районный коэффициент фиксированной выплаты.



Такие пенсионеры, проживающие на севере без прописки или временной регистрации, в случае получения пенсии в кредитных организациях должны ежегодно подтверждать факт своего проживания в районах Крайнего Севера или приравненных к ним местностях. Для этого им необходимо лично подать заявление в территориальный орган Пенсионного фонда России или в МФЦ по месту своего фактического проживания на севере. Подать это заявление нужно до того, как истекут 12 месяцев с месяца подачи заявления о назначении (выплате) страховой пенсии либо предыдущего подтверждения фактического проживания на севере. Если пенсионер не подтвердит в течение года факт своего проживание на Крайнем Севере, размер фиксированной выплаты будет пересмотрен в сторону уменьшения.



Если пенсионер, не имеющий постоянной или временной регистрации в районах Крайнего Севера или приравненных к ним местностях, но фактически тут проживающий, получает пенсию на почте, ежегодно подтверждать место фактического проживания не нужно (за исключением случаев, когда пенсию за гражданина получает доверенное лицо).



Стоит отметить, что данные правила не распространяется на граждан, которые выработали «северный стаж» (15 лет) и имеют необходимый страховой стаж (25 лет у мужчин, 20 лет у женщин) в календарном исчислении – им фиксированная выплата устанавливается в повышенном размере независимо от места проживания.



/ Отделение Пенсионного фонда РФ по Мурманской области /