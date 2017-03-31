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31.03.2017 16:50

Уникальное событие. Впервые в истории Мурманска пройдут отборочные туры международных соревнований по интеллектуальным играм "Что? Где ? Когда?"

Светлана Деменева.

Завтра в деловом центре "Арктика" состоится уникальное для Мурманска событие. Впервые в истории города пройдут отборочные туры международных соревнований по интеллектуальным играм "Что? Где ? Когда?" Победители получат "Кубок Арктики" и путевку на участие в чемпионате мира в Астане. Организатор игр в Мурманске - администрация города. Ведущий игр - Александр Рубин, двукратный обладатель "Хрустальной совы", вице-президент международной ассоциации клубов "Что? Где? Когда?"  и председатель оргкомитета чемпионата мира. Столица Заполярья примет 60 команд из Мурманской области и городов России, а также три команды Армении, Азербайджана и Белоруссии.
Капитан команды "Норманны", г. Мурманск Михаил Савченко: "К нам приедут команды из топ-10 международного рейтинга МАК - международной ассоциации "Что? Где? Когда?", поэтому бороться будет тяжело. Но мы сделаем все, что от нас зависит, для того, чтобы отстоять честь нашего региона и нашего города".
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