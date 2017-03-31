Встреча с легендой спорта. Первенство Северо-Запада по боксу в Кировске открыл чемпион мира Александр Поветкин

Елена Ямаш.

Кировск посетил знаменитый российский боксёр-профессионал, выступающий в тяжёлой весовой категории, заслуженный мастер спорта России Александр Поветкин. Спортсмен приехал на открытие Первенства СЗФО по боксу среди юношей. 250 спортсменов, 18 весовых категорий. Своих бойцов выставили Калининград, Архангельская, Вологодская, Ленинградская, Новгородская, Псковская, Мурманская области и Республика Коми.

Заслуженный мастер спорта России Александр Поветкин: "Занимайтесь спортом, любите спорт, любите свою Родину. Родители, отдавайте детей в бокс, пусть будут сильными. Всем победы!"

Пользуясь случаем, каждая сборная спешит оставить на память фото с легендой российского бокса. Чемпион мира не отказывает никому. Сегодняшним участникам первенства по 13-14 лет. Именно в этом возрасте Александр Поветкин начал заниматься боксом.

Заслуженный мастер спорта России Александр Поветкин: "Настоящий спортсмен никогда не сдается, как бы не было тяжело. Неудачи, проигрыши - нужно все равно встать и идти к своей цели, и все получится".







