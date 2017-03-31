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31.03.2017 17:30

Представители Мурманской областной станции переливания крови приняли участие в V Всероссийском съезде работников службы крови и участников донорского движения

Представители Мурманской областной станции переливания крови приняли участие в V Всероссийском съезде работников службы крови и участников донорского движения в Москве. На форум были приглашены люди, ответственные за пропаганду донорства крови, работу по привлечению доноров, взаимодействие с общественными организациями, средствами массовой информации, а также представители некоммерческих организаций.
Мурманскую область представили заместитель главного врача Мурманской областной станции переливания крови Ирина Скворцова, председатель Мурманской региональной общественной организации доноров «Капля жизни» Святослав Ширвель и члены организации.
Участники съезда обменялись опытом, обсудили вопросы совершенствования работы с донорами, в том числе в социальных сетях, агитации и пропаганды донорского движения, развития коммуникационной кампании службы крови и привлечения бизнеса во Всероссийскую программу лояльности службы крови.
В 2016 году в Мурманской области 6231 донор сдал кровь и ее компоненты, из них первичных – 1608 доноров. Мурманская областная станция переливания крови была отмечена в рамках съезда, заняв первое место в рейтинге учреждений по активности на странице yadonor.ru.


/ Министерство здравоохранения Мурманской области /
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