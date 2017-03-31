Впервые в мурманском лыжном марафоне примут участие паралимпийцы

Анастасия Ярославская.

В этом году решено провести две гонки. Завтра спортсмены отправятся покорять 50-километровую дистанцию свободным стилем, а 2 апреля – классическим. Именно в воскресенье вместе со всеми, а по самым приблизительным оценкам, ожидается не менее тысячи человек, на лыжню выйдет национальная паралимпийская сборная. Она уже в Мурманске. Сегодня - встреча в региональном правительстве. За чашкой чая разговор и о Празднике Севера, о настрое и планах. Через фразу - участие паралимпийцев в Полярной олимпиаде - это честь. Региону - престиж. Северянам - стимул.

Первый заместитель губернатора Мурманской области Алексей Тюкавин: "Для нас, конечно, вообще очень большая честь, что паралимпийская команда приехала к нам. Я думаю, во-первых, вы сами увидите - как это у нас происходит. Это зрелище, которое мы каждый год наблюдаем во время марафона незабываемое, когда тысячи людей стартуют одновременно, и конечно же, будет очень классно, когда среди этих людей будете вы".

Председатель комитета по физкультуре и спорту Мурманской области Светлана Наумова: "Нам, конечно, очень приятно, что они будут участвовать в этом мероприятии. Но могу сказать, что составят достойную конкуренцию даже здоровым людям, потому что посмотрев их результаты и услышав их настрой на победу, поэтому мы говорим о том, что пусть здоровые участники еще бояться конкуренции паралимпийцев".

Старший тренер сборной Ирина Громова когда-то тренировалась в Мурманске, сейчас приятно удивлена насколько удобной, доступной и современной стала спортивная база. Не сомневается - её спортсмены обязательно захотят вернуться в Долину Уюта. Встречное пожелание от региональных властей - хотелось бы, чтобы паралимпийцы стали постоянными участниками Полярной Олимпиады. На эту гонку - настрой боевой. Хотя дистанция больше чем обычные. Но эти люди не приемлют слово "сложно" и принимают новый вызов как новый опыт.

Заслуженный тренер России, старший тренер Паралимпийской сборной команды России по лыжным гонкам и биатлону Ирина Громова: "Пройти естественно, нам очень интересно, как мы выглядим со здоровыми - не с топ-атлетами естественно, потому что в другом месте бегают. Здесь тоже интересно - здоровые ветераны, спортсмены сравнивают: "Ничего себе инвалиды - без палок, с одной палкой бегут, мы их догнать не можем".