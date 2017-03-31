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31.03.2017 16:45

Полярнинцы приняли участие в творческом проекте «Культработник на один день», посвященный Дню работника культуры

Сотрудники Городского центра культуры «Север» г. Полярный отметили свой профессиональный праздник, проведя творческий проект «Культработник на один день». В рамках проекта любой желающий, предварительно подав заявку, мог пройти ускоренный курс обучения по любой специальности работника учреждения культуры.

11 участников осваивали такие профессии, как сценарист, режиссер, звуко- и видеооператоры, ведущий концертной программы, артист художественной самодеятельности вокального, хореографического и театрального искусств. В течение всего дня на соответствующих площадках специалисты Городского центра культуры «Север» делились своими секретами мастерства.
По итогам проделанной работы в зрительном зале состоялась концертная программа «Делай как я!». Все участники проекта, продемонстрировав приобретенные навыки и умения, были награждены кубками и сертификатами.

Комитет по культуре и искусству Мурманской области
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