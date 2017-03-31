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31.03.2017 16:30

Сотрудники ГИБДД Мурманска предупреждают об опасности яркого солнца для водителей

Наступление солнечных дней на севере - событие долгожданное и радостное. Но нередко одновременно именно в этот период наблюдается резкий всплеск дорожно-транспортных происшествий, в которых одним из факторов является ослепление солнечным светом.

И касается это не только водительской безопасности. При движении против солнца высок риск ослепления не только для водителя, но и для пешехода, поэтому ключевым моментом для участников дорожного движения в такие дни должно стать повышенное внимание.

Во избежание ДТП водителям при движении следует увеличить дистанцию, интервалы, заблаговременно снижать скорость перед пешеходными переходами, своевременно оповещать участников движения о намерении произвести маневрирование, перед началом движения проверять чистоту осветительных приборов. При зрительном дискомфорте необходимо опускать защитные козырьки, использовать солнцезащитные очки с поляризацией и антибликовым эффектом, заботиться о чистоте лобового стекла.

Пешеходам стоит еще раз вспомнить мудрые пословицы о тех, кто спешит. Последствия спешки на дороге предсказуемы: ни один транспорт мгновенно остановиться не может, и внезапно выбежавший перед ним пешеход, чаще всего получает травмы. А ведь именно бегом чаще всего пересекают проезжие части дети (нередко в сопровождении взрослых).

ОБ ДПС ГИБДД еще раз просит не забывать о простых и важных правилах: хорошая видимость и внимание – важный фактор безопасности на дороге!

ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по Мурманской области
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