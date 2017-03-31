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31.03.2017 16:15

Обучающиеся школы при мурманской колонии принимают участие во всероссийском конкурсе словарных проектов

Ученики филиала вечерней школы, расположенной при мурманской исправительной колонии строгого режима №17, принимают участие во всероссийском конкурсе словарных проектов «История в слове – слово в истории».

Конкурс проводится ежегодно в рамках всероссийского проекта «Словарная столица России». Организаторами данного творческого состязания являются всероссийская общественная организация «Ассоциация учителей литературы и русского языка», Московский педагогический университет и издательство «Родное слово».
Ученики школы при ИК-17 принимают участие в данном Конкурсе ежегодно. В текущем году словарь, подготовленный обучающимися школы под руководством учителей Александра Жаренова и Светланы Коломиец, посвящен известному и всенародно любимому празднику Масленице.
В словаре раскрываются понятия, связанные с языческими и христианскими традициями празднования Масленицы, кулинарные блюда, которые готовятся в этот праздник, различные народные забавы, а также особая ярмарочная культура во время Масленичной недели. В подкрепление всероссийской масленичной традиции составители словаря приводят в его завершении соответствующие отрывки с упоминанием данного праздника из произведений известных русских писателей: Пушкина, Лермонтова, Чехова, Тэффи, и других.
Итоги конкурса словарей будут подведены 15 мая. 

Пресс-служба УФСИН России по Мурманской области
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