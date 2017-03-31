Трехмесячная вахта позади. Спасательное судно "Мурманрыба" вернулось в родную гавань

Андрей Зайцев.

7 спасательных операций за 3 месяца. Такой интенсивной работы не помнят даже ветераны северного экспедиционного отряда аварийно-спасательных работ. Сложный, напряжённый, уникальный получился рейс у морского спасательного буксира "Мурманрыба", который сегодня вернулся к родным причалам. Январь и февраль - самое неспокойное в северных морях время. Именно на конец января пришлась крайне сложная операция по спасению траулера "Жемчужина" и буксировки его в порт Мурманск.

Капитан СМБ "Мурманрыба" Владимир Чевнеров: "Ветер был до 40 метров. Мы в этом урагане, который в Мурманске с 18 по 22 января. Такой был затяжной шторм. Волна доходила порой до 8-9 метров. Вот мы с ним боролись, выжидали погоду".

5 аварийных буксировок, поисково-спасательная операция и сопровождение иностранного транспорта с поломками. Работали в Баренцевом море. Рейсы длятся обычно 70 суток, но в этот раз пришлось отработать чуть больше трех месяцев. Впереди у экипажа отдых. Судно ждёт межрейсовое техническое обслуживание. Предстоит плановый ремонт и профилактика. Сегодня на вахту заступит буксир "Атрия".

И. о. начальника ФГБУ "Северный ЭО АСР" Валентин Кондратьев: "За такое короткое время практически никогда не было столько аварийных ситуаций. Экипаж справился достойно. Администрация отряда направила в адрес губернатора области письмо, в котором просит вынести благодарность всему экипажу".





