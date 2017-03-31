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31.03.2017 13:55

Сегодня в рамках традиционного объезда мурманские депутаты побывали в старейшей муниципальной стоматологии

Наталия Бурдина.

В этом году поликлинике исполнилось 40 лет. Пять из них учреждением руководит Татьяна Елпанова. Она провела для гостей экскурсию и рассказала, как изменилась поликлиника за последние годы. К примеру, в помещениях полностью переделали систему вентиляции. Сделали косметические ремонты в кабинетах. С приходом нового руководителя, в поликлинике был решен вопрос с горячей водой. До этого была только холодная.
Директор муниципальной стоматологии Татьяна Елпанова: "Когда мы просчитали как лучше централизованно подключиться, были большие проблемы с управляющей компанией тогда, которая была у нас, сейчас поменялась, вот, и мы пришли к выводу с главным бухгалтером, что лучше сделать автономно. Мы поставили 2 крупных бойлера и у нас сейчас свое водоснабжение автономное".
Стоматология поддерживает социальные проекты. Раньше в поликлинике предоставляли скидку только неработающим пенсионерам и лишь на ортопедические услуги. Недавно учреждение подключилось к "Городской карте поддержки". Ее обладатели — более 15 категорий граждан. И все они могут получить в муниципальной стоматологии скидку в 5 процентов на весь спектр услуг: ортопедические, терапевтические и хирургические.
Депутат Совета депутатов г. Мурманска Ирина Малюк: "Я выражу общее мнение присутствующих здесь депутатов Совета депутатов о том, что мы увидели современное медицинское учреждение. Нас просто поразили и размах ремонта, то есть, замечательный ремонт произведен, оборудование".
Заместитель председателя Совета депутатов г. Мурманска Тамара Прямикова: "Когда мы бываем в таких учреждениях, очень рады за наших мурманчан, что у них есть возможность прийти в такое замечательное лечебное учреждение, получить те процедуры, медицинские слуги, которые необходимы каждому".
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