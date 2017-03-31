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31.03.2017 14:05

В областном военном комиссариате рассказали об особенностях призыва 2017 года

Анастасия Русинова.

Завтра - 1 апреля - стартует весенняя призывная кампания - на службу в армию отправится 142 тысячи новобранцев, из них почти 800 человек - в Мурманской области. Об особенностях призыва - 2017 рассказали сегодня в областном военном комиссариате. Чуть больше половины призывников останутся на территории Мурманской области, в основном в подразделениях Северного флота, остальные - отправятся по частям Западного военного округа, это Москва и Подмосковье, Архангельск, Санкт-Петербург. Вооруженные силы - полностью готовы обеспечить новобранца, включая дорогу от призывного пункта до места прохождения службы. Каждому будет выдан такой набор, в который входят продукты питания и средства личной гигиены.
Заместитель губернатора Мурманской области Игорь Бабенко: "Действительно, сегодня меняется психология и отношение к военной службе, молодые люди хотят служить в армии, они становятся взрослыми, зрелыми молодыми людьми, после прохождения военной службы".  
В комиссариате отмечают, что уклонистов действительно становится меньше. За счет того, что во всех муниципалитетах ведется активная патриотическая воспитательная работа - развивается движение юнармиейцев, открываются кадетские классы. Также все больше становится желающих служить по контракту. В армии нужны опытные специалисты. Определенная профессиональная подготовка приветствуется и среди срочников этого года.
Военный комиссар Мурманской области Владимир Соловей: "Нам очень большое задание выделено для поставки в войска водителей определенных категорий, всего 218 человек, для этого мы будем четко взаимодействовать со школами ДОСААФ, МО, представителями ГИБДД".
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