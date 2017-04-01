Распорядиться чужими деньгами по-своему усмотрение. В Кандалакше задержали девушку, подозреваемую в присвоении денежных средств предприятия

Елена Ястребова.



Распорядиться чужими деньгами по-своему усмотрение. Кассир-операционист одного из кандалакшских предприятий присваивала часть денежных средств себе. Как рассказала руководитель этого предприятия, недостача денег обнаружилась в процессе проведения инвентаризации. В ходе оперативно-розыскных мероприятий удалось установить личность подозреваемой — это молодая девушка 1987 года рождения. В содеянном она призналась. По ее словам, в течение нескольких месяцев она отгружала товар со склада, а часть суммы забирала себе. В отношении жительницы Кандалакши избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Ей может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.