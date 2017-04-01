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01.04.2017 13:30

Распорядиться чужими деньгами по-своему усмотрение. В Кандалакше задержали девушку, подозреваемую в присвоении денежных средств предприятия

Елена Ястребова.


Распорядиться чужими деньгами по-своему усмотрение. Кассир-операционист одного из кандалакшских предприятий присваивала часть денежных средств себе. Как рассказала руководитель этого предприятия, недостача денег обнаружилась в процессе проведения инвентаризации. В ходе оперативно-розыскных мероприятий удалось установить личность подозреваемой — это молодая девушка 1987 года рождения. В содеянном она призналась. По ее словам, в течение нескольких месяцев она отгружала товар со склада, а часть суммы забирала себе. В отношении жительницы Кандалакши избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Ей может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.
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