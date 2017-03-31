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31.03.2017 12:54

Делегация учащихся кадетского класса им. А.Невского МБОУ Лицей №2 г. Мурманска с 28 марта принимает участие во втором Слете кадет Следственного комитета Российской Федерации в Ставрополе

Делегация учащихся кадетского класса им.А.Невского МБОУ Лицей №2 г. Мурманска, возглавляемая сотрудником  следственного управления подполковником юстиции Казаковым Владимиром Михайловичем с 28 марта принимает участие во втором Слете кадет Следственного комитета Российской Федерации в Ставрополе.   
29 марта в ходе торжественного мероприятия, посвященного открытию второго Слета, Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин лично вручил Казакову В.М. благодарственную грамоту, а кадеты 10 «А» класса Плескачев Евгений и Воропаев Никита получили из рук Председателя памятные медали и сувениры.
Владимир Михайлович Казаков стоял у самых истоков создания кадетских классов следственной направленности в Лицее №2 г. Мурманска. В 2010 году он принимал активное участие в разработке эскизов форменного обмундирования будущих кадет, символики и атрибутики кадетского класса, подготовке первого сценария «Принятия клятвы». На протяжении 7 лет Казаков активно участвует в обучении и воспитании кадет. Мероприятия с кадетами, проводимые под его руководством всегда проходят   на высоком организационном уровне и носят ярко выраженный патриотический характер.
Следственное управление поздравляет Казакова Владимира Михайловича с заслуженной наградой!

/Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области/
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