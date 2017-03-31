На Северном флоте стартовал чемпионат по боксу памяти Вадима Емельянова

На Северном флоте состоялась торжественная церемония открытия 31-го чемпионата по боксу памяти мастера спорта международного класса, военного строителя СФ капитана Вадима Емельянова.

Открытие чемпионата и первые бои состоялись вечером 30 марта в главной базе Северного флота – Североморске – в спортивном комплексе «Богатырь». Соревнования продлятся до 2 апреля.

В чемпионате участвуют 10 команд, представляющих объединения, соединения и воинские части Северного флота. Это команды «Печенга», «Сигнал», «Спутник», «Альбатрос», «Гроза», «Бастион», «Арктика», «Тайфун», «Ураган», «Медведи». Всего в боях примут участие 55 спортсменов разных возрастов и весовых категорий.

Из победителей и призеров чемпионата Северного флота по боксу будет сформирована сборная команда, которой предстоит защищать честь СФ на соревнованиях Военно-Морского флота и Вооружённых Сил Российской Федерации.

Идея проведения турнира боксёров в память о знаменитом земляке Вадиме Емельянове родилась в 1985 году по инициативе военных строителей Северного флота.

Капитан Вадим Михайлович Емельянов (25 апреля 1942 – 29 мая 1977 гг.) – советский боксёр в тяжёлой весовой категории (свыше 90 кг). За годы, проведённые на ринге, завоевал бронзу Олимпийских игр 1964 г. в Токио, стал трёхкратным призёром чемпионатов СССР, победителем первенства Спортивного комитета Дружественных армий, обладателем золотой медали Кубка Европы.

Выдающийся боксер провёл 158 боёв, победив в 141 из них. Из 24 международных боёв он 19 раз вышел победителем. Вадим Емельянов окончил Казанское суворовское военное училище, школу тренеров при Военном институте физической культуры и Ленинградское высшее военное инженерно-строительное училище имени Комаровского. С 1960 по 1977 гг. служил в «Северовоенморстрое» в городе Североморске Мурманской области. Параллельно с этим создал и тренировал команду по боксу из военных строителей.

Пресс-служба Северного флота