Судебные приставы Мурманской области приглашают на прием

12 апреля с 14:00 до 20.00 в Управлении Федеральной службы судебных приставов по Мурманской области День единого приема граждан. Встречи с северянами проведут руководитель регионального управления ФССП России, его заместители, начальники отделов — старшие судебные приставы.

Цель мероприятия — на прием граждан по вопросам исполнения судебных решений, актов иных органов и обеспечения установленного порядка деятельности судов, а также оказание жителям области юридической помощи по данным вопросам. Запись на прием к руководителю УФССП России по Мурманской области осуществляется по тел. 42-86-93. В этот же день приемы будут проходить во всех отделах ведомства по Мурманской области.