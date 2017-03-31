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31.03.2017 12:50

Судебные приставы Мурманской области приглашают на прием

12 апреля с 14:00 до 20.00 в Управлении Федеральной службы судебных приставов по Мурманской области День единого приема граждан.  Встречи с северянами проведут руководитель регионального управления ФССП России, его заместители, начальники отделов — старшие судебные приставы. 

Цель мероприятия — на прием граждан по вопросам исполнения судебных решений, актов иных органов и обеспечения установленного порядка деятельности судов, а также оказание жителям области юридической помощи по данным вопросам. Запись на прием к руководителю УФССП России по Мурманской области осуществляется по тел. 42-86-93. В этот же день приемы будут проходить во всех отделах ведомства по Мурманской области.
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