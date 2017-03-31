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31.03.2017 15:15

В Заполярном полицейские изъяли из незаконного оборота боеприпасы и части оружия

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками ОМВД России по Печенгскому району была получена информация о том, что один из жителей г. Заполярный 1979 года рождения хранит по месту жительства без специального разрешения боеприпасы.

Полицейские провели осмотр по месту жительства подозреваемого и нашли у него в квартире 37 патронов и 3 металлических предмета, являющихся основными частями оружия. Эксперт ЭКЦ УМВД России по Мурманской области установил, что из 37 патронов 5 пригодны для стрельбы из нарезного огнестрельного оружия, а представленные на исследование предметы являются затворами к винтовкам и карабинам и также пригодны к использованию.
Сотрудники полиции опросили жителя Заполярного. Подозреваемый рассказал, что боеприпасы и части оружия он собирал на разрушенных кораблях при занятии дайвингом.
В отношении ранее не судимого жителя Заполярного возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 222 УК РФ  «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов». Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.
Сотрудники полиции предупреждают жителей Заполярья об уголовной ответственности за незаконное хранение оружия и боеприпасов, а также частей к оружию. При находке оружия или боеприпасов, а также частей оружия необходимо незамедлительно сдать их в органы внутренних дел.
 
Пресс-служба УМВД России по Мурманской области
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