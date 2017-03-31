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31.03.2017 14:30

В Кольском районе сотрудники ГИБДД и школьники призвали автолюбителей быть внимательнее к пешеходам

В рамках Всероссийской социальной кампании «Сложности перехода» полицейские организовали и провели акцию «Письмо водителю».

Сотрудникам полиции помогали дети из оздоровительного лагеря дневного пребывания, организованного на базе школы в п. Молочный. Они написали для водителей специальные письма. В них дети напомнили автолюбителям о необходимости соблюдать правила дорожного движения. В частности, призвали садиться за руль трезвыми, заблаговременно снижать скорость вблизи пешеходного перехода, соблюдать требования сигналов светофора, использовать детские удерживающие устройства и ремни безопасности при перевозке детей, в зависимости от их возраста, а также быть всегда внимательными и дисциплинированными.
При проведении мероприятия помимо писем ребята раздавали водителям памятки «Движение к безопасности. 6 советов для водителей». Водители с улыбкой принимали детские письма и обещали  всегда соблюдать правила.


Пресс-служба УМВД России по Мурманской области
(по информации ОМВД России по Кольскому району)
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