В Кольском районе сотрудники ГИБДД и школьники призвали автолюбителей быть внимательнее к пешеходам

В рамках Всероссийской социальной кампании «Сложности перехода» полицейские организовали и провели акцию «Письмо водителю».

Сотрудникам полиции помогали дети из оздоровительного лагеря дневного пребывания, организованного на базе школы в п. Молочный. Они написали для водителей специальные письма. В них дети напомнили автолюбителям о необходимости соблюдать правила дорожного движения. В частности, призвали садиться за руль трезвыми, заблаговременно снижать скорость вблизи пешеходного перехода, соблюдать требования сигналов светофора, использовать детские удерживающие устройства и ремни безопасности при перевозке детей, в зависимости от их возраста, а также быть всегда внимательными и дисциплинированными.

При проведении мероприятия помимо писем ребята раздавали водителям памятки «Движение к безопасности. 6 советов для водителей». Водители с улыбкой принимали детские письма и обещали всегда соблюдать правила.



Пресс-служба УМВД России по Мурманской области

(по информации ОМВД России по Кольскому району)